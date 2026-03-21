«Балтика» — «Сочи»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Балтика» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 21 марта

«Балтика» и «Сочи» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России в субботу, 21 марта. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Балтика» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире игру транслируют телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 21 тура чемпионата России «балтийцы» набрали 39 очков и занимают 4-е место в таблице, у сочинцев — 9 очков и 16-я строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.