«Балтика» — «Краснодар»: видео голов

«Балтика» и «Краснодар» играют вничью в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

За клуб из Калининграда забили Максим Кузьмин и Анхело Энрикес. У краснодарской команды отличились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян с пенальти.

17-я минута: Джон Кордоба — 0:1

23-я минута: Максим Кузьмин — 1:1

36-я минута: Анхело Энрикес — 2:1

61-я минута: Эдуард Сперцян — 2:2