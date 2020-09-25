Ассистента судьи матча «Зенит» — «Уфа» заменили из-за недомогания
08:46
Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене ассистента судьи матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Уфа».
Вместо Константина Шаламберидзе на встрече будет работать Рустам Мухтаров. Как сообщает пресс-служба РФС, Шаламберидзе почувствовал недомогание, в связи с чем был заменен. Отмечается, что арбитр сдал отрицательный тест на коронавирус.
Матч «Зенит» — «Уфа» состоится в субботу, 26 сентября, начало — в 16.30 (мск).
Замена ассистента судьи на матч «Зенит» — «Уфа». Рустам Мухтаров вместо Константина Шаламберидзе, который почувствовал недомогание (тест на COVID отрицательный).— РФС (@rfsruofficial) September 24, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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