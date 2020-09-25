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Ассистента судьи матча «Зенит» — «Уфа» заменили из-за недомогания

08:46
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене ассистента судьи матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Уфа».

Вместо Константина Шаламберидзе на встрече будет работать Рустам Мухтаров. Как сообщает пресс-служба РФС, Шаламберидзе почувствовал недомогание, в связи с чем был заменен. Отмечается, что арбитр сдал отрицательный тест на коронавирус.

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится в субботу, 26 сентября, начало — в 16.30 (мск).

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