Арутюнянц: «Неудачная серия «Ростова» никак не влияет на будущее Карпина в клубе»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 11-го тура чемпионата России. Ростовская команда продлила серию без побед в РПЛ до четырех матчей (три поражения, одна ничья).

«Итог матча неудовлетворительный, задача в РПЛ — быть как можно выше в турнирной таблице. Неудачная серия «Ростова» никак не влияет на будущее Карпина в клубе», — цитирует ТАСС Арутюнянц.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками идет на девятом месте.