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Логашов: «Как будто сегодня день «Спартака», и «Ростов» ни одного своего момента не забил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал поражение ростовской команды от «Спартака» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.

«Я не скажу, что «Ростов» разогревал в этом матче. Как будто обидно за эти глупые «привозы» и так далее. Я бы не сказал, что в первом тайме по игре счет был 3:0. Такое ощущение, что «Спартак» создал полтора момента, а забил три гола. «Ростов» 100 процентов не заслужил три мяча в этом матче.

Как будто сегодня день «Спартака», и «Ростов» ни одного своего момента не забил. Умяров «дурака» закатил, второй гол – защитник не выдержал линию. Ощущение, что 3:0 в первом тайме – никак не по игре. Как будто «игра была равна – играли два говна», что-то такое. Но «Спартак» выиграл 3:0, как-то так», – цитирует «РБ Спорт» Логашова.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.

 
Шамар Николсон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Спартак» возвращает себе уверенность – теперь разгромил «Ростов». Но счет не по игре
Источник: «РБ Спорт»
Арсений Логашов
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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