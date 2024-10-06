Логашов: «Как будто сегодня день «Спартака», и «Ростов» ни одного своего момента не забил»

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал поражение ростовской команды от «Спартака» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.

«Я не скажу, что «Ростов» разогревал в этом матче. Как будто обидно за эти глупые «привозы» и так далее. Я бы не сказал, что в первом тайме по игре счет был 3:0. Такое ощущение, что «Спартак» создал полтора момента, а забил три гола. «Ростов» 100 процентов не заслужил три мяча в этом матче.

Как будто сегодня день «Спартака», и «Ростов» ни одного своего момента не забил. Умяров «дурака» закатил, второй гол – защитник не выдержал линию. Ощущение, что 3:0 в первом тайме – никак не по игре. Как будто «игра была равна – играли два говна», что-то такое. Но «Спартак» выиграл 3:0, как-то так», – цитирует «РБ Спорт» Логашова.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.