"Арсенал" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут встречу начнет защитник Кирилл Комбаров.

Состав "Арсенала": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр