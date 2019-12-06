Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Локомотива» на 78-й минуте матча 19-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

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