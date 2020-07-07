На 48-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» правильно поступил арбитр Михаил Вилков, не назначив пенальти в ворота тульской команды. Зря спорил капитан самарцев Дмитрий Комбаров — мяч после его передачи не попал в руку Александру Денисову. Мяч прокатился по груди защитника, пытавшегося в падении прервать этот пас. Правоту судьи подтвердили видеоарбитры Алексей Матюнин и Илья Елеференко, изучившие видеозапись. После этого игра продолжилась. (Александр Бобров)