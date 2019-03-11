Ари: "Все понимают, что у "Краснодара" хорошие шансы в борьбе за первую строчку"

Нападающий "Краснодара" Ари оценил шансы команды в борьбе за первое место в чемпионата России. Он также отметил, что "быки" являются главными преследователями лидера - "Зенита".

– Текущий сезон — очень важный для "Краснодара", вы близки к первому месту в РПЛ. Как думаете, команда готова к тому, чтобы до последнего биться за чемпионство?

– Все понимают, что у нас хорошие шансы в борьбе за первую строчку, – приводят "Известия" слова Ари. – Мы идем вторыми и являемся главными преследователями лидера. При этом у нас очень сильная команда. Но для того чтобы прийти к нашей цели, нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи текущего сезона. Сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в чемпионате против "Оренбурга". Хотим показать, что мы сильны и готовы к чемпионской гонке.

– Что вы думаете о ситуации с форвардом "Краснодара" Иваном Игнатьевым, который перестал попадать в основной состав?

– Это все не очень хорошо, так как Иван очень важный игрок для нас. Я надеюсь, что все наладится и Игнатьев вернется в команду, поскольку он нам нужен. Верю, что все будет хорошо.

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