Антон Заболотный: "Первые два матча на турнире в Катаре дались "Зениту" тяжело"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после победы в матче 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" отметил, что у соперника, вероятно, возросли нагрузки. Он также добавил, что сине-бело-голубым тяжело дались первые две игры турнира.

– Почему исход матча получился именно таким? Соперник физически подсел?

– Трудно сказать насчет физики. Непонятно, каково было их состояние. Первые два матча на турнире дались нам тяжело. У нас, думаю, стали отпускать нагрузки, а у "Ростова", возможно, они возросли. Состояние сложно комментировать.



– Какие планы на ближайшие дни?



– Сейчас улетаем в Петербург. Ближайшие два дня выходных проведу дома вместе с семьей.

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