Антон Заболотный: "Первые два матча на турнире в Катаре дались "Зениту" тяжело"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после победы в матче 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" отметил, что у соперника, вероятно, возросли нагрузки. Он также добавил, что сине-бело-голубым тяжело дались первые две игры турнира.
– Почему исход матча получился именно таким? Соперник физически подсел?
– Трудно сказать насчет физики. Непонятно, каково было их состояние. Первые два матча на турнире дались нам тяжело. У нас, думаю, стали отпускать нагрузки, а у "Ростова", возможно, они возросли. Состояние сложно комментировать.
– Какие планы на ближайшие дни?
– Сейчас улетаем в Петербург. Ближайшие два дня выходных проведу дома вместе с семьей.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-01-28-anton-zabolotnyy-pervye-dva-matcha-na-turnire-dalis-nam-tyazhelo.htm