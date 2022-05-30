Главный тренер «Уфы» попрощался с болельщиками

Главный тренер «Уфы» Алексей Стулаков обратился к болельщикам после новости об уходе из команды.

«Уважаемые болельщики, закончился непростой сезон. К сожалению, нам не хватило одной минуты, для того, чтобы второй год подряд сохранить прописку в Премьер-лиге. За этот сезон были и взлеты, и падения. Я очень благодарен всем людям, которые работали в клубе рядом со мной с большим желанием и самоотдачей. Благодарен вам, что вы поддерживали нас в горе и радости. Очень хочу и желаю футбольному клубу «Уфа» в следующем сезоне решить задачу выхода в РПЛ, потому что такая республика и такие болельщики, как вы, этого заслуживают», — сказал в видеообращении Стулаков, опубликованном в Telegram-канале «Уфы».

Стулаков возглавил башкирский клуб в апреле 2021 года. Контракт с главным тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» покинула ТИНЬКОФФ РПЛ. Команда проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и выступит в следующем сезоне в ОЛИМП ФНЛ.