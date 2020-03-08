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Андрей Ещенко: «Пришлось подвинуться в условиях»

10:50
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему решил продлить контракт с клубом. Соглашение с 36-летним игроком рассчитано до конца следующего сезона.

— Тренер изъявил желание сохранить нас с Ребровым в команде, после чего мы провели переговоры с генеральным директором, — цитирует Ещенко официальный сайт «Спартака». — Конечно, пришлось подвинуться в условиях.

— Но даже главный тренер Доменико Тедеско младше вас!

— На такие вещи обращают внимание только журналисты. Мы об этом никогда не говорили.

— Вы сменили за карьеру много клубов, но за «Спартак» провели уже больше матчей, чем за любой из предыдущих. Получается, нашли свое место?

— В молодости меня все хотели, поэтому успел столько попутешествовать. Но если без шуток, то у меня такое ощущение по духу, как будто я воспитанник «Спартака» и выступаю здесь давным-давно. Успел даже в дубле поиграть! Повесил дома медаль за второе место в молодежном первенстве.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-03-08-andrey_yeshchenko_chuvstvo_chto_ya_v_spartake_davnym-davno_dazhe_za_dubl_igral/

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