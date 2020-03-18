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Андрей Аршавин: «Почаще мойте руки, берегите себя и родных»

18:48
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Бывший футболист «Зенита» и тренер академии клуба Андрей Аршавин обратился к болельщикам команды в связи с пандемией коронавируса. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

— Всем привет! Я Андрей Аршавин. В первую очередь, я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким, — сказал экс-футболист. — Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность. Почаще мойте руки, берегите себя и своих родных. Отдельно хочу дать совет воспитанникам нашей академии, а также школьникам и студентам страны. Я, как тренер, советую вам поддерживать физическую форму, заниматься дома, делать зарядку. Не забывайте, что впереди экзамены. Читайте книги, делайте уроки. Не ленитесь. Желаю всем здоровья и, конечно же, побед.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1240298441202376706

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