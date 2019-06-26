Андреа Сканавино: "Прогресс Оздоева не стал сюрпризом"

Тренер по физподготовке "Зенита" Андреа Сканавино поделился особенностями подготовки футболистов к матчам. По словам специалиста, к игрокам нужен индивидуальный подход.

– Все ребята разные, все имеют собственную зону комфорта. Сравните, к примеру, Дзюбу и Мусаева, – цитирует официальный сайт "Зенита" Сканавино. – Они разные, и что они должны делать – так это то, что требует от них тренер. Если они могут выполнять тренерскую установку на протяжении максимально длительного периода времени – значит, наша работа приносит свои плоды. Каждый игрок должен выступать на стабильно хорошем уровне. Дзюба может демонстрировать свой уровень игры в большем количестве матчей в течение сезона – к этому мы и стремимся в своей работе. Это касается каждого.

Возьмем Оздоева – он фактически не имел постоянной игровой практики долгое время. Но когда вышел на поле, то был готов. В тот момент мы испытали настоящее удовлетворение от проделанной работы. Все это стало возможным благодаря его мотивации. Мы же были счастливы тому, что он повысил уровень своей игры и получил шанс продемонстрировать это тренеру и болельщикам. Оздоев – один из ключевых игроков второй половины сезона.

– Его игра стала сюрпризом для вас?

– Нет, я бы так не сказал. Оздоев – игрок с высокой мотивацией, настоящий профессионал. Иногда случается так, что игрок, не появляясь на поле продолжительный период, говорит себе: "Я хорошо работаю, тренируюсь. Но теперь этому пришел конец, потому что я все равно не получаю игрового времени". Но это – не случай Оздоева. Он остался сфокусирован на своей работе и достиг с командой цели, поставленной перед сезоном.