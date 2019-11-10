Алексей Миранчук: «Матч с «Ювентусом», конечно, забрал эмоции»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

— Очко есть очко, — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер». — Все равно, это лучше, чем ничего. Хорошая игра получилась, не хватило реализации. Пропустили не то, что глупый гол, но игрок «Краснодара» находился среди троих и у него получилось забить. Результат такой, какой есть. Игра после еврокубков? Думаю, что пары дней хватило, чтобы успокоиться. Эмоции игра, конечно, забрала. Привыкли к этому тонусу, привыкли так играть. Эмоциональное приветствие Антона Миранчука на поле? Когда сам пропустил месяц и вышел на первую игру, то думал, что буду физически готов. Но было тяжело. Сказал ему, что действуй попроще, а потом игра подскажет. Федя и Антон молодцы, дорабатывали. После того, как пропускаешь много, то тяжело входить в игру. Пускай набирают кондиции.

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