15:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Березуцкий: "Хочу стать чемпионом России на "Арене ЦСКА"

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2017/18.

– ЦСКА никогда не устанет побеждать! – цитирует клубная пресс-служба Березуцкого. – За 15 лет в клубе я выиграл практически все, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!

Напомним, что Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года, и за это время он провел 473 матча в составе команды, забив 10 голов. Он является 6-кратным чемпионом России в составе красно-синих и 7-кратным победителем Кубка России. Кроме того, он шесть раз выигрывал Суперкубок России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА объявил о продлении контрактов Игнашевича и братьев Березуцких

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/872789797496135680

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

27 часов

15:58

bond1951

здоровья и удачи вам МУЖИКИ..

15:47