Шикунов — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Значит, он захотел идти за трофеями»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Пока это слухи. Если есть такой вариант, значит, Соболев захотел идти за трофеями, что-то его не устраивает в «Спартаке». У него были конфликты с Абаскалем. Если его приглашают, значит, он будет биться за место в составе. Все, кто приходит, понимают, что в «Зените» непросто. Там серьезные легионеры и команда», — сказал Шикунов «СЭ».
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -