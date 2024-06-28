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Сегодня, 13:00

Шикунов — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Значит, он захотел идти за трофеями»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Пока это слухи. Если есть такой вариант, значит, Соболев захотел идти за трофеями, что-то его не устраивает в «Спартаке». У него были конфликты с Абаскалем. Если его приглашают, значит, он будет биться за место в составе. Все, кто приходит, понимают, что в «Зените» непросто. Там серьезные легионеры и команда», — сказал Шикунов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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