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Сегодня, 15:09

Александр Мостовой: «Ивич — хороший тренер, с ним «Краснодар» будет бороться за медали в следующем году»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Ивич за эти полгода показал, что является очень хорошим тренером. Когда он приходил, то его особо никто не знал, но сейчас мы видим, что он преобразил «Краснодар». При нем команда совершенно по-другому заиграла. Уверен, в следующем сезоне они будут бороться за медали, но сейчас «Краснодару» главное сделать правильные трансферы, нужно усилить команду. С этим тренером команда сто процентов сделает шаг вперед», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Серб возглавил «быков» в январе 2023 года. «Краснодар» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
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3.06 17:00
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Оренбург – Динамо
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