Александр Мостовой: «Спартак» страдает из-за индивидуальных ошибок»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в программе «Итальянский СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

— Что нужно менять и подтягивать «Спартаку»? Что делать с Виторией?

— Ничего кардинального сейчас не будет. Уровень «Спартака» мы увидели в матчах против «Бенфики». Здесь вина не только Витории, но и людей, которые были до. Считаю, что большую часть вины должны брать на себя футболисты, потому они играют на поле, а не тренерский штаб и тренер. «Спартак» действительно находится в таком состоянии, что он потерял очки в некоторых играх, в которых он должен их терять в нашем чемпионате.

В матче против «Легии» произошло недоразумение: всю игру вести и в конце пропустить из-за индивидуальных ошибок. Из-за индивидуальных ошибок «Спартак» и страдает. Они исправляются только тогда, когда ты работаешь с футболистом, но Витория только пришел, но он язык не знает, может, объяснить не может, хотя есть тренерский штаб — тоже должны видеть.

Если говорить о «Наполи», то, конечно, они фавориты, если выйдут основным составом. Они обязаны обыгрывать «Спартак». «Наполи» сделает себе удобный счет, должны забить два мяча.

Виторию рано убирать. Если выиграет следующий матч, заберет 16 очков, в четверку войдет.