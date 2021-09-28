Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» высказался об игре форварда красно-белых Александра Соболева в текущем сезоне.

— Что происходит с Соболевым?

— Переход в «Спартак», рвение, метание, сумасшедший настрой, глаза горели. Сейчас спокойствие, комфорт, и все прекрасно. Это говорит о том, что жизнь удалась. Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу. У тебя есть контракт, но ты должен выходить и пахать, — сказал Мостовой.

В текущем сезоне 24-летний Соболев редко стал попадать в стартовый состав «Спартака». За москвичей он провел 11 матчей и забил один гол.