Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мостовой — о Соболеве: «Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу»

18:10
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» высказался об игре форварда красно-белых Александра Соболева в текущем сезоне.

 

— Что происходит с Соболевым?

— Переход в «Спартак», рвение, метание, сумасшедший настрой, глаза горели. Сейчас спокойствие, комфорт, и все прекрасно. Это говорит о том, что жизнь удалась. Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу. У тебя есть контракт, но ты должен выходить и пахать, — сказал Мостовой.

В текущем сезоне 24-летний Соболев редко стал попадать в стартовый состав «Спартака». За москвичей он провел 11 матчей и забил один гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто такой Жамнов? Забивал пять голов в одной игре, был капитаном клуба НХЛ
Мостовой — о Соболеве: «Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу»
Милохин уронил Медведеву во время первого проката на шоу «Ледниковый период»
Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»