Мостовой — о Соболеве: «Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу»
18:10
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» высказался об игре форварда красно-белых Александра Соболева в текущем сезоне.
— Что происходит с Соболевым?
— Переход в «Спартак», рвение, метание, сумасшедший настрой, глаза горели. Сейчас спокойствие, комфорт, и все прекрасно. Это говорит о том, что жизнь удалась. Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу. У тебя есть контракт, но ты должен выходить и пахать, — сказал Мостовой.
В текущем сезоне 24-летний Соболев редко стал попадать в стартовый состав «Спартака». За москвичей он провел 11 матчей и забил один гол.
Читайте также
17
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю