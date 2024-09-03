Александр Горшков считает, что Соболев превосходит Кассьерру в плане напора

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков сравнил нападающих петербургской команды Александра Соболева и Матео Кассьерру.

«Эти нападающие похожи по антропометрии, плюс-минус одинаковые. Есть небольшие отличия. Соболев превосходит Кассьерру в наглости, в каких-то эпизодах он выглядит более заряженным, может, в борьбе в штрафной площади. Еще он более мотивированный и напористый», — цитирует Горшкова Legalbet.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. Ранее он выступал за «Спартак», проведя за команду 139 матчей и забив 58 мячей.

27-летний колумбиец Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за петербургский клуб 81 матч, забив 33 мяча. В сезоне-2023/2024 футболист стал лучшим бомбардиром РПЛ с 21 голом.