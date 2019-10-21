Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура с ЦСКА (1:1). Также вратарь пожаловался на качество искусственного газона.

— Думаю, что результат удовлетворительный, с учетом того, что мы проигрывали, — цитирует Беленова Rusfootball. — Отыгрались в концовке матча. Хотя по игре во втором тайме мы могли как и пропустить, так и забить. Но у нас были явные моменты.



— Поле сегодня мешало?

— Если быть объективным, наше поле — самое плохое в РПЛ. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Оно и не искусственное, и не настоящее. Конечно поле мешало. Гончаренко тоже говорил об этом после игры. Нам тоже неудобно. Тренируемся на одном, играем на другом. Конечно, нам хотелось бы новое поле, новый стадион, но пока довольствуемся тем, что есть. Но по сравнению с прошлым годом поле стало хуже, испортилось.

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