Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ?рассказал о различиях между чемпионатами Чехии и России. 21-летний чех перешел в российский клуб из «Славии» летом прошлого года.

— Индивидуальное качество отдельных игроков является более выраженными в России, чем в Чехии. Лига более техничная, — цитирует iSport.cz Крала. - Футбольная наглость также отличается, что свойственно зарубежным лигам. С точки зрения единоборст и физической готовности, лиги похожи.

— Может ли 2020 год быть лучше прошлого?

— У меня есть определенные цели и мечты. Но вообще я хочу идти шаг за шагом и не сходить с ума. У меня есть работа в «Спартаке» и я сосредоточен на летнем Евро-2020.