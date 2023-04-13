Алдонин: «Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке, и за втрое место в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах московской команды побороться за второе место в чемпионате России.

«ЦСКА способен побороться за второе место. Сможет ли он догнать «Ростов», это уже покажет сам чемпионат. Но армейцы сейчас не пропускают в последних играх и добиваются побед в сложных условиях. Если вспомнить матч с «Крыльями», то он складывался не очень хорошо, мягко говоря, но ЦСКА смог добиться победы и дожать соперника. В этом плане, ближайший матч с «Уралом» будет хорошим экзаменом для армейцев. Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке России, и за втрое место в РПЛ», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.

В 23-м туре армейцы сыграют с «Уралом». Матч пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.