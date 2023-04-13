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Алдонин: «Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке, и за втрое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах московской команды побороться за второе место в чемпионате России.

«ЦСКА способен побороться за второе место. Сможет ли он догнать «Ростов», это уже покажет сам чемпионат. Но армейцы сейчас не пропускают в последних играх и добиваются побед в сложных условиях. Если вспомнить матч с «Крыльями», то он складывался не очень хорошо, мягко говоря, но ЦСКА смог добиться победы и дожать соперника. В этом плане, ближайший матч с «Уралом» будет хорошим экзаменом для армейцев. Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке России, и за втрое место в РПЛ», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.

В 23-м туре армейцы сыграют с «Уралом». Матч пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-nyneshnim-sostavom-cska-mozhet-borotsya-i-za-pobedu-v-kubke-rossii-i-za-vtroe-mesto-v-rpl-242995/
Евгений Алдонин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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