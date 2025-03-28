Алаев: «С нового сезона судейский рейтинг будет публичным»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о решении исполкома РФС сделать публичным судейский рейтинг.

«С нового сезона судейский рейтинг будет публичным. Как часто будет публиковаться, решит РФС. ЭСК стала чаще признавать ошибки судей? Мы это видим и приветствуем. Вижу в этом очень положительный момент. Я до сих пор считаю, что момент с голом Мартинса очень спорный. Четкого ответа у меня нет. Если ЭСК принял решение, значит, у них были основания», — сказал Алаев на пресс-конференции исполкома РФС.

Заседание исполкома РФС состоялось 28 марта, на повестке дня были вопросы судейства и составов некоторых постоянных комитетов организации.