Алаев: «РПЛ направит предложение о том, чтобы представитель лиги был в ЭСК РФС без права голоса»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возможном включении представителей клубов в состав ЭСК РФС.

— Представители РПЛ в ЭСК? Так было ранее. Раньше я мог прийти послушать и посмотреть. На встрече это обсуждалось. Но официально мы этого не предлагали. Мне странно, почему лига не может подавать в ЭСК. Мы направим предложение о том, чтобы представитель лиги был в ЭСК без права голоса.

Кто будет представлять лигу? Забегать вперед не будем. Главное, чтобы предложение было поддержано.

В начале сентября «СЭ» стало известно, что клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые могли бы помочь улучшить судейство, снизить возникшее напряжение, увеличить доверие к действиям арбитров, разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.