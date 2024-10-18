«Акрон» — «Зенит»: видео голов в матче 12-го тура РПЛ

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«Зенит» забил два гола в ворота «Акрона» в матче 12-го тура РПЛ — 2:0.

Дубль оформил форвард Андрей Мостовой.

16-я минута. Мостовой — 0:1

39-я минута. Мостовой — 0:2