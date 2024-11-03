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Александр Мостовой — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Результат на табло»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Не стоит говорить о том, понравилась игра или нет, как в последнее время люди начали в это русло уходить. Как правильнее играть, как красивее так далее. Все понимаю, что за красивую игру очки не дают — очки дают за то, что ты выходишь, а на 90-й минуте выигрываешь. Какая разница, какой счет? Результат на табло, а там уже рассуждайте.

Я был удивлен, когда говорили перед игрой, что ЦСКА лучше и он должен победить. Я прогнозировал ничью или кто-то победит в один мяч», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА на шестой строчке, имея в активе 24 очка.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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2.11 18:00
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 1 : 0
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ЦСКА – Спартак
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 - : -
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