«Акрон» — «Химки»: Дзюба дебютировал за тольяттинцев

Новичок «Акрона» Артем Дзюба дебютировал за команду в матче против «Химок» в 8-м туре РПЛ.

На 65-й минуте 36-летний форвард заменил Ивана Тимошенко при счете 2:0 в пользу своей команды.