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Агент Вандерсона подтвердил интерес со стороны «Спортинга»

12:06
Вандерсон. Фото Instagram
Вандерсон. Фото Instagram
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Отец футболиста «Краснодара» Вандерсона — Вамберто, который также является его агентом, подтвердил «СЭ» интерес со стороны лиссабонского «Спортинга».

— Вандерсоном интересуется несколько клубов из Европы, — заявил он. — Сейчас игрок сосредоточен на окончании сезона в России, но существует большая вероятность перейти в другую команду уже этим летом. У меня состоялась встреча со «Спортингом», где клуб подтвердил свою заинтересованность в Вандерсоне.

В текущем сезоне 25-летний вингер провёл 23 матча за «Краснодар», забив 3 мяча при 5 голевых передачах. Портал Transfermarkt.de оценивает Вандерсона в 9 миллионов евро. (Севастиан Терлецкий)

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