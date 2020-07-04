Агент Вандерсона подтвердил интерес со стороны «Спортинга»

Отец футболиста «Краснодара» Вандерсона — Вамберто, который также является его агентом, подтвердил «СЭ» интерес со стороны лиссабонского «Спортинга».

— Вандерсоном интересуется несколько клубов из Европы, — заявил он. — Сейчас игрок сосредоточен на окончании сезона в России, но существует большая вероятность перейти в другую команду уже этим летом. У меня состоялась встреча со «Спортингом», где клуб подтвердил свою заинтересованность в Вандерсоне.

В текущем сезоне 25-летний вингер провёл 23 матча за «Краснодар», забив 3 мяча при 5 голевых передачах. Портал Transfermarkt.de оценивает Вандерсона в 9 миллионов евро. (Севастиан Терлецкий)