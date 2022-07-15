Агент Смольникова рассказал о нескольких предложениях из РПЛ

Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

«Предложений для Игоря хватает. Он выбирает и смотрит, что будет лучше для его дальнейшей карьеры. Команды только из Премьер-лиги. ФНЛ мы не рассматриваем. Интерес «Торпедо»? Не хотели бы кого-то выделять. Это будет неэтично. Мы разговариваем со всеми», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе «Химок» и «Торпедо» к игроку. Оба клуба не стали опровергать эту информацию.