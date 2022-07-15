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Сегодня, 11:53

Агент Смольникова рассказал о нескольких предложениях из РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

«Предложений для Игоря хватает. Он выбирает и смотрит, что будет лучше для его дальнейшей карьеры. Команды только из Премьер-лиги. ФНЛ мы не рассматриваем. Интерес «Торпедо»? Не хотели бы кого-то выделять. Это будет неэтично. Мы разговариваем со всеми», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе «Химок» и «Торпедо» к игроку. Оба клуба не стали опровергать эту информацию.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Игорь Смольников
ФК Химки
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
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