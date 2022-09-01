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Агент Николсона: «Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе»

Агент Николсона сообщил, что нападающий решил остаться в «Спартаке»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент решил остаться в московском клубе. По его словам, 25-летний ямаец прекрасно чувствует себя в Москве.

«Шамар не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы, не так ли? — приводит слова Протеги Sport24. — Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб. Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу. История с тем, что Шамар не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с футболистом о возможном переходе в другой клуб. Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе».

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 6 матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-01-agent-istoriya-s-tem-chto-nikolson-ne-igrayet-v-spartake-deystvitelno-strannaya?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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