Агент Николсона: «Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе»

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент решил остаться в московском клубе. По его словам, 25-летний ямаец прекрасно чувствует себя в Москве.

«Шамар не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы, не так ли? — приводит слова Протеги Sport24. — Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб. Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу. История с тем, что Шамар не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с футболистом о возможном переходе в другой клуб. Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе».

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 6 матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.