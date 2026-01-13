«Ботафого» может продать Рикардо за 7-8 миллионов евро. Футболистом интересуется «Динамо»

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, «Ботафого» может продать защитника Давида Рикардо за 7-8 миллионов евро.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что московское «Динамо» предложило 6,5 миллиона евро за 23-летнего защитника, однако получило отказ.

«Торино» очень хочет подписать Рикардо. Изначально итальянцы предложили аренду с опцией выкупа в районе 7 миллионов евро, но «Ботафого» запросил 9. Сейчас «Торино» предложил в районе 6 миллионов. «Ботафого» будет торговаться в районе 7-8», — сообщил «СЭ» источник.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рикардо в 7 миллионов евро. Футболист выступает за «Ботафого» с января 2025 года, он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу, получил 4 желтых и 2 красных карточки.