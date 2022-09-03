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Агент Олусегуна заявил, что форвард мог перейти во французский топ-клуб

Алексей Еремин
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Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что форвард мог продолжить карьеру в чемпионате Франции.

«У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в «Краснодаре», — цитирует «РБ Спорт» Д'Авилу. — Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов. Есть ли у «Краснодара» шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него все идет отлично в этом клубе».

В текущем сезоне 20-летний нигерийский нападающий провел за «Краснодар» 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. В матче 8-го тура против «Сочи» (2:1) форвард был признан лучшим игроком встречи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-oluseguna-olakunle-mog-perejti-vo-frantsuzskij-top-klub-no-reshil-ostat-sya-v-krasnodare/

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3
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
4
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
5
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
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9
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
10
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