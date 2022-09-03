Агент Олусегуна заявил, что форвард мог перейти во французский топ-клуб

Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что форвард мог продолжить карьеру в чемпионате Франции.

«У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в «Краснодаре», — цитирует «РБ Спорт» Д'Авилу. — Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов. Есть ли у «Краснодара» шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него все идет отлично в этом клубе».

В текущем сезоне 20-летний нигерийский нападающий провел за «Краснодар» 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. В матче 8-го тура против «Сочи» (2:1) форвард был признан лучшим игроком встречи.