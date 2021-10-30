Агент Гурцкая: «Еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион»
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о «Зените».
«Я еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион. Это было очевидно. По регалиям Рибалты они работают лучше всех. Все говорят о несуществующем судейском и околофутбольной ресурсе «Зенита». Но матчи против «Спартака» и «Динамо» показали, что они на голову сильнее всех на футбольном поле. Они реально достойны звания чемпионов России.
Клаудиньо, Вендел, Барриос и Азмун заиграли по-другому. Они показывают, что лимит 8+17 при грамотных легионерах хорошо работает. Не знаю, кто именно привез Клаудиньо, но селекция в целом понятна. Они подбирают игроков ментально похожих друг на друга", — сказал Гурцкая.
29 октября «Зенит» дома обыграл «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Ранее команда из Санкт-Петербурга разгромила «Спартак» (7:1).
«Зенит» с 29 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
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