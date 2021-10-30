Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о «Зените».

«Я еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион. Это было очевидно. По регалиям Рибалты они работают лучше всех. Все говорят о несуществующем судейском и околофутбольной ресурсе «Зенита». Но матчи против «Спартака» и «Динамо» показали, что они на голову сильнее всех на футбольном поле. Они реально достойны звания чемпионов России.

Клаудиньо, Вендел, Барриос и Азмун заиграли по-другому. Они показывают, что лимит 8+17 при грамотных легионерах хорошо работает. Не знаю, кто именно привез Клаудиньо, но селекция в целом понятна. Они подбирают игроков ментально похожих друг на друга", — сказал Гурцкая.

29 октября «Зенит» дома обыграл «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Ранее команда из Санкт-Петербурга разгромила «Спартак» (7:1).

«Зенит» с 29 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.