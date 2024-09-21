Агент Глушкова: «Ему все нравится в «Динамо», он один из лидеров команды»
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова, отметил, что клуб рассчитывает на 30-летнего игрока.
«Конечно, сейчас я доволен тем, как складываются дела у Никиты в «Динамо». Он молодец, быстро адаптировался к скоростям, новым требованиям. Надеюсь, что так продолжится и дальше. Ему все нравится в команде, он один из лидеров. Клуб рассчитывает на него», — цитирует «РБ Спорт» Талаева.
В этом сезоне Глушков сыграл в 10 матчах во всех турнирах за махачкалинский клуб.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|1
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|8
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
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|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
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Бомбардиры
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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|1
|1
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