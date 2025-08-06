Агент Батракова: «Алексею не грозит дисбаланс после внимания. Здраво смотрит на вещи»

Агент Владимиру Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии внимания на игрока.

«Не надо беспокоиться за Алексея, он здраво смотрит на вещи. Кому-кому, а Алексею не грозит дисбаланс после внимания. Все хорошо, он готовится к играм, подтверждать свой высокий уровень. А большие клубы никуда не денутся», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 хавбек забил 4 гола в 4 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.