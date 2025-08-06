Футбол
6 августа, 19:05

Кавазашвили призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ

Алина Савинова

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о решении Министерства спорта России ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

5 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают — ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом 10 в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной команды страны? Это наше лицо. У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Больше никак, потому что мы играем с дворовыми командами, кто согласится и так далее. Это половинчатое решение Минспорта», — цитирует Кавазашвили NEWS.ru.

Ливай Гарсия, Маркиньос и&nbsp;Манфред Угальде.Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. Министр спорта подтвердил: приказ подпишут в этом году

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Источник: NEWS.ru
  • sb1006

    Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной команды страны? Это наше лицо. У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Больше никак, потому что мы играем с дворовыми командами, кто согласится и так далее /// Совсем запутался в своих мыслях. А если в РПЛ будет на поле по 11 российских футболистов, то что ? Нас сразу вернут во все турниры и сборная поднимется в первую десятку рейтинга ? Бред.

    07.08.2025

  • Highlander

    Всех иностранцев можно заменить клоунами из медиалиги. Будет суперлига с национальным колоритом.

    07.08.2025

  • Spacewalker

    Немного странно такое слушать сейчас. Просто Кавазашвили застрял в своём советском времени. Нормальный профессиональный футбол всё же должен опираться и опирается на клубы, который даёт футболистам работу, а отнюдь не на сборные. А сборные отнюдь не резиновые, не для всех, являются вишенкой на торте и чемпионаты стран проводятся в первую очередь явно не для того чтобы отобрать лучших игроков для сборной. Как бы обидно для кого не звучало - но футбол вид спорта коллективный и очень часто приходится жертвовать, не забирая в сборную лучших игроков ради командной игры и результата.

    07.08.2025

  • оппонент

    Уже бросил, если про Глушенкова.

    07.08.2025

  • AlexBabel

    Смотрю 1/256 КР и глаза радуются отсутсвию восьмёрки "профи" на поле...

    07.08.2025

  • al-an-ko

    Ему уже под 90. Идиотом нужно называть того кто у него интервью берёт.

    07.08.2025

  • Barac Obama

    Каку вижу, каку слышу...Они там что, сами влюзоть антизоть? НИ ОТ ОДНОГО "НАРОДНОГО" избранника, ещё не слушал, что-бы им сделали зп как в стране. Такие избранники за 500к в месяц, мне вообще не впились. Тунеядцы.

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    ГУЛАГами, серостью и тоталитаризмом. А на качество футбола мне насрать. При Гитлере тоже колбаса была вкусная, кино итальянское процветало при Муссолини. Да и вообще речь в данном случае шла конкретно про Кавазашвили.

    06.08.2025

  • Ратель

    Лет через 10-12, чтобы дать запас времени на воспитание достаточного числа кадров, можно хоть до одного. Пока лучшим решением видится министерское 10 в заявке, 5 в поле. Нужно делать это плавно, мы не Бразилия, которая может из рукава достать ЕЩЁ 20 000 футболистов средненького уровня.

    06.08.2025

  • sdf_1

    Да давайте вообще лимит сделаем до нуля иностранных игроков. Кроме жителей Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Их можно набирать до 25 человек в команде

    06.08.2025

  • DemolisherAjax

    Вот и будешь ты смотреть Кавазашвили на всяких Глушенковых которые и так себя прекрасно чувствуют,а тут вообще играть бросят :)

    06.08.2025

  • serg1975

    А почему Орлова не спросили?

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    Старый маразматик не понимает,что клубы сейчас не государственные и вынуждены зарабатывать деньги на рекламе,на привлечении болельщиков,на зрелищности. А кто будет финансировать те же академии типа Краснодара?! Ему место давно на концерте Кобзона, а пытается развалить единственное народное зрелище.

    06.08.2025

  • Врн36

    Потолок всегда можно обойти. Для ЗПРФ это точно помехой не станет

    06.08.2025

  • оппонент

    Мудак.

    06.08.2025

  • Leonard Leonard

    5/10 нормально; только потолок зарплат нужен. У футболистов всё будет почти так же, а многочисленная свора, жирующая на переходах подзатянет ремешки.

    06.08.2025

  • кампо

    Это все можно одновременно делать.

    06.08.2025

  • кампо

    Ужесточение лимита заставит клубы работать. Покупать готовых иностранцев, вместо развития своих, много ума не надо.

    06.08.2025

  • кампо

    Чем совок не нравится? Нашей РПЛ до совка, как до Луны.

    06.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Старый полубезумный совок

    06.08.2025

  • Millwall82

    для любого вида спорта важна массовость, без нее любые меры это вред этому виду спорта. Когда из детей просто некого выбирать, не идут они, то о чем говорить? Футбол для молодежи крайне немодная штука, ну как и любой спорт (кроме пожалуй киберспорта), насильно заставлять их ходить в секции? Это ни к чему хорошему не приведет, в мое время массовость была кардинально другой, отсюда и Аршавины, Кержаковы, Денисовы, Славы, Саленко, Радимы. Сейчас в 6 млн городе разве есть отбор в академию? Тогда была Смена, сейчас академия Зенита. Тут и то, что им не дадут шанс (а его не дадут), до того что не сравнивайте советскую школу детских тренеров, и нынешних. Как и саму тренерскую школу. Много ли пишут методички и учебники для ВУЗов нынешние тренеры? А Морозов со своих другом Лобановским это делал.

    06.08.2025

  • Эрик Стейн

    Сколько можно крутить с лимитом на легионеров?Может надо сначала заняться развитием детского футбола на государственном уровне,в странах, где сильный детский футбол-молодёжь уже к 20 годам имеет за 100 игр у нас и в 25 перспективные)))

    06.08.2025

  • Ю.Ю.

    А почему его всё время представляют, как ветерана Спартака, а не Торпедо?

    06.08.2025

  • Millwall82

    ну так деды и решают нынче( Дегтярев просто марионетка (подобные никогда не бывают самостоятельными фигурами, учитывая всю его карьеру), а вот сколько на этом можно будет пилить бабла, видимо и подобные "в доле". Потому что лимит это чистейшая коррупция. Агенты, откаты, крайне высокие з.п. не по рынку. Если даже ввести потолок з.п., то всегда найдутся обходы и конверты, хоккей отечественный это проходил неоднакратно, а там школа куда круче футбольной.

    06.08.2025

  • Врн36

    Уважайте возраст. Все таки под девеносто

    06.08.2025

  • Millwall82

    ну сейчас Анзор стал бы легом, ровно как Хвича)

    06.08.2025

  • ФОКСИ

    Даже идиотом назвать мягко....

    06.08.2025

  • oleg.bob

    Очень глупо! Это ослабление и без того не блещущего российского футбола!

    06.08.2025

  • zg

    Че мелочится,отменить легов и все!В принципе в 22ом так и было логично сделать!1 год на "пшел нах" неважно,че там с контрактом и все!

    06.08.2025

