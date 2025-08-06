Кавазашвили призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о решении Министерства спорта России ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

5 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают — ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом 10 в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной команды страны? Это наше лицо. У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Больше никак, потому что мы играем с дворовыми командами, кто согласится и так далее. Это половинчатое решение Минспорта», — цитирует Кавазашвили NEWS.ru.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.