Адвокат Мамаева рассказал, почему футболистов еще не этапировали в колонию

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, почему его подзащитный совместно с форвардом "Зенита" Александром Кокориным еще не этапированы в колонию.

– Постановления о приговоре нет в суде, соответственно, оно никак не может попасть в СИЗО, – цитирует RT Бушманова. – Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения. А ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора. Ждём каждый день, нам обещали, что бумаги будут на этой неделе. Пока обещания не сдержали

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды​