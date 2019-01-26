Адвокат Мамаева: "Дальнейшее содержание Павла в СИЗО недопустимо"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" о состоянии дела об участии хавбека, а также форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Напомним, что все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.

– Гипотезы по поводу устремлений следствия могут быть разные. Единственное, что точно понятно – сейчас идет явное чрезмерное затягивание начала процесса ознакомления с материалами дела, – говорит Бушманов. – Я никогда за все время своей практики не сталкивался с тем, чтобы в течение месяца после объявления о завершении предварительного следствия ознакомление с материалами обвиняемой стороны не начиналось. Возникает какая-то неординарная ситуация, следствие не доводит до нас, чем все это объясняется. В связи с этим можно предполагать любые варианты развития событий, в том числе и влияющие на процессуальную судьбу обвиняемых.

В любом случае, следствие своим бездействием создало искусственные основания для того, чтобы обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Мы ждем начала ознакомления с материалами, от этого будет зависеть в том числе и наша позиция, и позиция прокуратуры. В любом случае, все это должно сказываться на целесообразности дальнейшего избрания меры пресечения – есть ли процессуальные основания для того, чтобы продолжать содержать обвиняемых в СИЗО. В нашем случае у Мамаева отсутствуют признаки состава тяжкого преступления. А по составу других преступлений, к которым Павел причастен, его содержание в СИЗО недопустимо. (Иван Торопцев)