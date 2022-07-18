Камерунский болельщик Зомо рассказал, как оказался в Краснодаре

Камерунский болельщик Зомо, который стал известен благодаря необычном образу во время чемпионата мира 2018 года в России, рассказал, как оказался в Краснодаре.

— Вы же приехали на чемпионат мира, но в Краснодаре он не проходил. Как оказались здесь?

— Несколько месяцев после чемпионата мира я жил в Москве, даже провел там зиму. Она была безумно холодной — самой тяжелой в жизни. Никогда не мерз так, как тогда. И как-то мы общались с другом. Он жил в Краснодаре и сказал, что это крутое место. Там постоянно тепло. И я сразу рванул на юг и ни разу не пожалел. Это была любовь с первого взгляда. Я приехал и влюбился в Краснодар, особенно — в стадион «быков» и парк, построенный Сергеем Галицким. Они меня поразили больше всего. Ну и климат, конечно, мне подходил. Почти как в Камеруне.

— Вы переехали в Краснодар, когда еще шумела «Кубань».

— Так она и сейчас шумит — в Первой лиге. Я слышал, что раньше она была большим клубом. Но из-за менеджмента команда стала банкротом. Не знаю, правда ли это. А «Краснодаром» я заболел в Москве. Не помню, как меня занесло на матч ЦСКА. Я пришел поболеть за «армейцев». Но болельщики красно-синих были агрессивными. Мне не понравилось это. Когда приехал в Краснодар, был в шоке, что здесь все иначе. Я ни разу не встречал агрессии на стадионе, только позитив. Конечно, это подкупило, — цитирует фаната Metaratings.ru.

«Краснодар» 17 июля в матче первого тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с «Факелом» (2:2). В следующем туре «быки» примут «Спартак». Встреча состоится 23 июля.