Камерунский болельщик Зомо рассказал, как оказался в Краснодаре
Камерунский болельщик Зомо, который стал известен благодаря необычном образу во время чемпионата мира 2018 года в России, рассказал, как оказался в Краснодаре.
— Вы же приехали на чемпионат мира, но в Краснодаре он не проходил. Как оказались здесь?
— Несколько месяцев после чемпионата мира я жил в Москве, даже провел там зиму. Она была безумно холодной — самой тяжелой в жизни. Никогда не мерз так, как тогда. И как-то мы общались с другом. Он жил в Краснодаре и сказал, что это крутое место. Там постоянно тепло. И я сразу рванул на юг и ни разу не пожалел. Это была любовь с первого взгляда. Я приехал и влюбился в Краснодар, особенно — в стадион «быков» и парк, построенный Сергеем Галицким. Они меня поразили больше всего. Ну и климат, конечно, мне подходил. Почти как в Камеруне.
— Вы переехали в Краснодар, когда еще шумела «Кубань».
— Так она и сейчас шумит — в Первой лиге. Я слышал, что раньше она была большим клубом. Но из-за менеджмента команда стала банкротом. Не знаю, правда ли это. А «Краснодаром» я заболел в Москве. Не помню, как меня занесло на матч ЦСКА. Я пришел поболеть за «армейцев». Но болельщики красно-синих были агрессивными. Мне не понравилось это. Когда приехал в Краснодар, был в шоке, что здесь все иначе. Я ни разу не встречал агрессии на стадионе, только позитив. Конечно, это подкупило, — цитирует фаната Metaratings.ru.
«Краснодар» 17 июля в матче первого тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с «Факелом» (2:2). В следующем туре «быки» примут «Спартак». Встреча состоится 23 июля.
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1
|Кр. Советов
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|4-2
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1