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Абаскаль — о разгроме «Оренбурга»: «Соперник позволял нам много создавать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Игра положительная. Было отличное начало. Поздравляю игроков с этим. Использовали стандартные положения, которые готовили буквально вчера. Стоит отдать должное моим помощникам. Во втором тайме нам нужно было лучше контролировать игру. Соперник позволял нам много создавать, должны были использовать это пространство лучше. Благодарен футболистам, которые вышли на замену. Они создавали много моментов. В начале мы отлично начали игру. Не без ошибок, конечно. Но мы будем работать дальше.

По Мартинсу хочу сказать, что мы очень хорошо его знаем. Это сильный игрок, он выступал в Швейцарии, где я работал. Его сильное качество — принимать мяч из второй линии и завершать. Зобнин так же сыграл хорошо», — сказал тренер.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА.

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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РПЛ: у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по 7 очков. Результаты матчей 3-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
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Оренбург

 2
Даниил Уткин

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И К Ж
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Урал

 2 1 0
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