«А вы Месси ждали?» Слуцкий шутит о новичке «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в Instagram ответил на комментарий одного из болельщиков о переходе полузащитника Дарко Йевтича.

— Что за ноунейм?

— А вы Месси ждали? — ответил Слуцкий.

Скриншот страницы Instagram «Рубина». Фото Instagram

26-летний швейцарец подписал контракт с казанцами 22 января, перейдя из «Леха». Соглашение рассчитано на 4,5 года.

В текущем сезоне Йевтич сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.