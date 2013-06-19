Сергей Кривцов: "Шахтер" по игре победил "Краснодар"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов после победы над "Краснодаром" (2:1) в контрольном матче подчеркнул, что счет по игре.

– Считаю, что на сто процентов справедливая победа. По игре было видно, что мы превосходили соперника, моментов у нас было больше. Так что счет 2:1 полностью соответствует происходившему на поле, – приводит официальный сайт клуба слова Кривцова.

– С российскими командами в контрольных поединках интереснее играть?

– Я бы не сказал так. Просто сегодня нам противостоял коллектив хорошего уровня, который выступает в российской премьер-лиге. И лучше играть с хорошими, серьезными оппонентами, чем с командами второй-третьей лиги, не в обиду им будет сказано. Так можно эффективнее набрать свою форму. Сегодня мы были на фоне нагрузки, уставшие, но считаю, что двигались хорошо и закономерно победили.

– На какое место в чемпионате Украины мог бы претендовать "Краснодар"?

– Не знаю. По нас нельзя судить – половина команды еще не приехала, у нас двухразовый режим тренировок, к тому же сегодня утром было занятие. По сборам тяжело сказать.