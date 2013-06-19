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19 июня 2013, 22:19

Сергей Кривцов: "Шахтер" по игре победил "Краснодар"

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов после победы над "Краснодаром" (2:1) в контрольном матче подчеркнул, что счет по игре.

– Считаю, что на сто процентов справедливая победа. По игре было видно, что мы превосходили соперника, моментов у нас было больше. Так что счет 2:1 полностью соответствует происходившему на поле, – приводит официальный сайт клуба слова Кривцова.

– С российскими командами в контрольных поединках интереснее играть?

– Я бы не сказал так. Просто сегодня нам противостоял коллектив хорошего уровня, который выступает в российской премьер-лиге. И лучше играть с хорошими, серьезными оппонентами, чем с командами второй-третьей лиги, не в обиду им будет сказано. Так можно эффективнее набрать свою форму. Сегодня мы были на фоне нагрузки, уставшие, но считаю, что двигались хорошо и закономерно победили.

– На какое место в чемпионате Украины мог бы претендовать "Краснодар"?

– Не знаю. По нас нельзя судить – половина команды еще не приехала, у нас двухразовый режим тренировок, к тому же сегодня утром было занятие. По сборам тяжело сказать.

Источник: shakhtar..com
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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