«Хочется поскорее сыграть с «Зенитом». Будет интересно!» Интервью Ильи Вахании
Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания в интервью «СЭ» рассказал, почему трудно оценить силу национальной команды по товарищеским матчам, каково впервые бороться за чемпионство в РПЛ и чем жизнь в Краснодаре отличается от жизни в Ростове-на-Дону.
На этом сборе была какая-то легкость и воодушевление
— С какими эмоциями ехал в сборную? Может, хотелось на пару дней рвануть на отдых, как твои одноклубники?
— С отличными эмоциями. Всегда этому очень рад, и ощущения не меняются. Конечно, в первый раз это было суперярко, но и сейчас очень приятно.
Тем более перед сбором получилось три дня отдохнуть — съездил к семье в Санкт-Петербург. Последний месяц они по делам улетали в Питер, и мы долго не виделись. Провели наконец-то время вместе, и я очень этому рад.
— Матч с Ираном — лучший за все время нашего отстранения?
— Да, получилась хорошая игра. Нам удалось провести оба тайма ровно, с позиции силы. Бывает, что один тайм играем лучше, другой — хуже.
Наверное, с Ираном было и тяжелее всего. Моментов у нас было не так много. С той же Нигерией — на порядок больше. С Ираном было сложно взламывать такой низкий блок обороны.
— С Нигерией вели 3:1, но в итоге сыграли 3:3. Почему не дотерпели? Что случилось в последние 15 минут?
— Сложно сказать, потому что играли так же, как и до пропущенных голов. Так сложилось, что допустили невынужденные ошибки и нас наказали. У соперника квалифицированные футболисты, которые такими ошибками пользуются.
— Подведи итоги этого сбора для себя. Игрой в каком матче ты больше всего доволен?
— Мне больше всего понравился матч с Нигерией — успевал и созидать в атаке, и отрабатывать в обороне.
Вообще, получился хороший сбор, долгий, и это позволило нам многое отработать и лучше понять требования тренера. Если бы обыграли Нигерию, результат был бы вообще идеальный.
— Ты сыграл во всех трех матчах, больше — только Мелехин и Круговой. Чувствуешь доверие Карпина?
— Конечно, приятно, когда дают столько играть. Но Сильянов на этом сборе, к сожалению, получил повреждение и уехал. Интересно, как было бы с ним.
— Карпин перед матчем с Нигерией поблагодарил игроков и сказал, что раньше был недолгий этап усталости от товарищеских матчей. Ты чувствуешь, что этот период прошел?
— Не скажу, что именно изменилось, но это ощущается. Какая-то легкость, воодушевление, что ли, присутствовали на этом сборе. Наверное, все соскучились друг по другу, давно не собирались. Хорошие спарринги были — это тоже сыграло свою роль.
— Чувствуешь, что такая сборная могла бы быть успешна на ЧМ?
— Я никогда не играл в официальных играх за сборную. По товарищеским матчам можно оценить мастерство, но не реальную силу. Играть под давлением — это совсем другое. Сложно говорить с уверенностью, как бы мы себя чувствовали на чемпионате мира и на что были бы способны.
— Если сравнивать нынешнюю команду со сборными 2018 или даже 2008 года, в чем вы им уступаете?
— Думаю, нет смысла сравнивать сборную, которая заняла третье место на Евро, сборную, которая обыграла испанцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, и сборную, которая сейчас играет только товарищеские матчи.
— Головин и Сафонов. Их уровень чувствуется с ходу?
— Конечно, их уровень ощущается. В первую очередь скорость принятия решений и исполнительское мастерство. Это основное.
— Сейчас в Европу перебрался и Батраков. Следишь за нашими парнями в ЛЧ?
— Да, стараюсь смотреть матчи и следить за их выступлениями. В сборной тоже обсуждаем, ребята что-то рассказывают.
Впервые в жизни нахожусь на первом месте
— Какие впечатления от такой длительной паузы? Болельщики соскучились по РПЛ, а ты?
— Да, мы тоже соскучились по РПЛ. В первом же туре после сборной — большой матч с «Зенитом». Хочется поскорее его сыграть. И точно будет интересно!
— Обычно первые туры после международной паузы получаются не очень яркими. А тут и пауза была долгой. Скажется это на главном матче осени?
— Сможем ответить, только когда пройдут первые туры. Думаю, для всех это индивидуально. Любая пауза на матчи сборных вне зависимости от количества дней может пойти как на пользу, так и наоборот.
— «Краснодар» в последние три сезона борется за титул до самого конца. Ты уже понял, в чем сила «быков»? Почему эта команда всегда претендент на чемпионство?
— Это умение забирать матчи, которые складываются тяжело, например с Махачкалой. Игра вообще не давалась, не было моментов, но при этом получилось победить. Вера в то, что мы можем выиграть любой матч, как бы он ни складывался... Наверное, сила в этом.
— Сейчас «Краснодар» лидирует, но последние матчи перед паузой дались очень непросто. В чем причина?
— Каждый матч — это отдельная история, везде складывалось по-разному. Если с «Крыльями», возможно, мы где-то расслабились, то с «Акроном» соперник вышел вперед, при этом мы создавали моменты, но не получалось их реализовывать. С «Оренбургом» был тяжелый матч, в котором обе команды не хотели уступать, было больше борьбы.
— То, что конкуренты приблизились, напрягает?
— Это только добавляет мотивации, хотя она и так запредельная. Как мы видим, последние несколько лет «Краснодар» постоянно играет под этим давлением — думаю, уже научились с ним справляться.
— Тебе впервые приходится биться за первое место. Каково это? В чем сложность игры в топ-клубе?
— Да, сначала было непривычно. Я даже обращал внимание, что впервые в жизни нахожусь на первом месте в турнирной таблице. Это круто, ощущаешь давление, но, когда ты на первом месте, это даже приятно.
— Верхняя часть таблицы плотная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Кто-то помешает этой пятерке разыграть медали?
— Думаю, как раз среди этих команд и будут разыгрываться призовые места.
В топ-клубе прогрессируешь за счет партнеров
— Есть ли у команды зависимость от Кордобы и Кривцова? Что меняется в игре, когда кого-то из них нет?
— Это два очень сильных индивидуально футболиста, которые могут решить момент сами. В этом и заключается проблема, когда их нет. Когда матч складывается тяжело, такие игроки помогают добыть три очка.
— Кривцову по силам заиграть в Европе?
— Думаю, не только ему — таких игроков у нас много. В «Краснодаре» собраны топовые футболисты, которые точно могли бы уехать в Европу.
— А что насчет тебя? Был расчет на это при переходе?
— Я об этом не задумывался и пока такую задачу для себя не ставил. Сейчас главное — приносить пользу «Краснодару», добывать очки и выигрывать титулы.
— Чувствуешь, что, играя в топ-клубе, прогрессируешь намного быстрее?
— Конечно, в топ-клубе ты прогрессируешь за счет партнеров, здесь собраны очень сильные футболисты. Каждая тренировка помогает расти — приходится быстрее думать и искать решения.
— Как оценишь лично свою игру на старте сезона?
— Были хорошие матчи, были те, которыми не очень доволен. Всегда есть в чем прибавить. Хочется еще улучшать качество игры.
— Какой матч за «Краснодар» пока считаешь самым удачным для себя? А какой — лучшим для команды?
— Для меня лучшим был матч с «Ахматом». Опять же, хорошо созидал и при этом в обороне отпахал на все 100. Очень понравилась эта игра.
А для всей команды, думаю, со «Спартаком». Он тоже претендует на чемпионство. Если не считать пропущенного гола в начале игры и нескольких моментов в концовке, мы почти ничего не позволили сопернику создать. В остальном это была почти образцовая игра
Любимое место в Краснодаре — парк Галицкого
— По версии Men Today, ты в топе самых стильных футболистов РПЛ. А в сборной у тебя есть конкуренты? Кто главный модник?
— В клубе точно Черников самый модный, он прямо следит за стилем и увлекается этим. В сборной, наверное, не выделю никого.
Мне нравится выглядеть стильно, я уделяю этому время. Но это лишь легкое увлечение. Плюс жена что-то подсказывает — приятно, что это отмечают.
— Уже появились любимые места в Краснодаре?
— Ответ банальный — парк Галицкого. Мы до сих пор не обошли его целиком, если это вообще возможно. Каждый раз приезжаем туда с семьей и смотрим новые места.
— Ты говорил, что тебя очень часто узнают. Известность не напрягает?
— Нет, не напрягает, даже в какой-то мере льстит.
— Назови главное отличие Краснодара от Ростова-на-Дону.
— Самое ощутимое отличие от Ростова — это расстояния. В Ростове, если ты живешь в центре, все в шаговой доступности. Полчаса — и ты оказался там, где захочешь. В Краснодаре почти всегда надо ехать.
— Столица Юга — это?..
— Мой ответ не изменился (улыбается). Ростов стал родным, а я продолжаю знакомиться с Краснодаром — новым для меня городом. И надеюсь, что он станет мне и моей семье домом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1