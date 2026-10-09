«Хочется поскорее сыграть с «Зенитом». Будет интересно!» Интервью Ильи Вахании

О сборной, чемпионской гонке и жизни в Краснодаре.

Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания в интервью «СЭ» рассказал, почему трудно оценить силу национальной команды по товарищеским матчам, каково впервые бороться за чемпионство в РПЛ и чем жизнь в Краснодаре отличается от жизни в Ростове-на-Дону.

На этом сборе была какая-то легкость и воодушевление

— С какими эмоциями ехал в сборную? Может, хотелось на пару дней рвануть на отдых, как твои одноклубники?

— С отличными эмоциями. Всегда этому очень рад, и ощущения не меняются. Конечно, в первый раз это было суперярко, но и сейчас очень приятно.

Тем более перед сбором получилось три дня отдохнуть — съездил к семье в Санкт-Петербург. Последний месяц они по делам улетали в Питер, и мы долго не виделись. Провели наконец-то время вместе, и я очень этому рад.

— Матч с Ираном — лучший за все время нашего отстранения?

— Да, получилась хорошая игра. Нам удалось провести оба тайма ровно, с позиции силы. Бывает, что один тайм играем лучше, другой — хуже.

Наверное, с Ираном было и тяжелее всего. Моментов у нас было не так много. С той же Нигерией — на порядок больше. С Ираном было сложно взламывать такой низкий блок обороны.

— С Нигерией вели 3:1, но в итоге сыграли 3:3. Почему не дотерпели? Что случилось в последние 15 минут?

— Сложно сказать, потому что играли так же, как и до пропущенных голов. Так сложилось, что допустили невынужденные ошибки и нас наказали. У соперника квалифицированные футболисты, которые такими ошибками пользуются.

— Подведи итоги этого сбора для себя. Игрой в каком матче ты больше всего доволен?

— Мне больше всего понравился матч с Нигерией — успевал и созидать в атаке, и отрабатывать в обороне.

Вообще, получился хороший сбор, долгий, и это позволило нам многое отработать и лучше понять требования тренера. Если бы обыграли Нигерию, результат был бы вообще идеальный.

— Ты сыграл во всех трех матчах, больше — только Мелехин и Круговой. Чувствуешь доверие Карпина?

— Конечно, приятно, когда дают столько играть. Но Сильянов на этом сборе, к сожалению, получил повреждение и уехал. Интересно, как было бы с ним.

— Карпин перед матчем с Нигерией поблагодарил игроков и сказал, что раньше был недолгий этап усталости от товарищеских матчей. Ты чувствуешь, что этот период прошел?

— Не скажу, что именно изменилось, но это ощущается. Какая-то легкость, воодушевление, что ли, присутствовали на этом сборе. Наверное, все соскучились друг по другу, давно не собирались. Хорошие спарринги были — это тоже сыграло свою роль.

— Чувствуешь, что такая сборная могла бы быть успешна на ЧМ?

— Я никогда не играл в официальных играх за сборную. По товарищеским матчам можно оценить мастерство, но не реальную силу. Играть под давлением — это совсем другое. Сложно говорить с уверенностью, как бы мы себя чувствовали на чемпионате мира и на что были бы способны.

— Если сравнивать нынешнюю команду со сборными 2018 или даже 2008 года, в чем вы им уступаете?

— Думаю, нет смысла сравнивать сборную, которая заняла третье место на Евро, сборную, которая обыграла испанцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, и сборную, которая сейчас играет только товарищеские матчи.

— Головин и Сафонов. Их уровень чувствуется с ходу?

— Конечно, их уровень ощущается. В первую очередь скорость принятия решений и исполнительское мастерство. Это основное.

— Сейчас в Европу перебрался и Батраков. Следишь за нашими парнями в ЛЧ?

— Да, стараюсь смотреть матчи и следить за их выступлениями. В сборной тоже обсуждаем, ребята что-то рассказывают.

Станислав Агкацев и Илья Вахания. Фото Из личного архива

Впервые в жизни нахожусь на первом месте

— Какие впечатления от такой длительной паузы? Болельщики соскучились по РПЛ, а ты?

— Да, мы тоже соскучились по РПЛ. В первом же туре после сборной — большой матч с «Зенитом». Хочется поскорее его сыграть. И точно будет интересно!

— Обычно первые туры после международной паузы получаются не очень яркими. А тут и пауза была долгой. Скажется это на главном матче осени?

— Сможем ответить, только когда пройдут первые туры. Думаю, для всех это индивидуально. Любая пауза на матчи сборных вне зависимости от количества дней может пойти как на пользу, так и наоборот.

— «Краснодар» в последние три сезона борется за титул до самого конца. Ты уже понял, в чем сила «быков»? Почему эта команда всегда претендент на чемпионство?

— Это умение забирать матчи, которые складываются тяжело, например с Махачкалой. Игра вообще не давалась, не было моментов, но при этом получилось победить. Вера в то, что мы можем выиграть любой матч, как бы он ни складывался... Наверное, сила в этом.

— Сейчас «Краснодар» лидирует, но последние матчи перед паузой дались очень непросто. В чем причина?

— Каждый матч — это отдельная история, везде складывалось по-разному. Если с «Крыльями», возможно, мы где-то расслабились, то с «Акроном» соперник вышел вперед, при этом мы создавали моменты, но не получалось их реализовывать. С «Оренбургом» был тяжелый матч, в котором обе команды не хотели уступать, было больше борьбы.

— То, что конкуренты приблизились, напрягает?

— Это только добавляет мотивации, хотя она и так запредельная. Как мы видим, последние несколько лет «Краснодар» постоянно играет под этим давлением — думаю, уже научились с ним справляться.

— Тебе впервые приходится биться за первое место. Каково это? В чем сложность игры в топ-клубе?

— Да, сначала было непривычно. Я даже обращал внимание, что впервые в жизни нахожусь на первом месте в турнирной таблице. Это круто, ощущаешь давление, но, когда ты на первом месте, это даже приятно.

— Верхняя часть таблицы плотная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Кто-то помешает этой пятерке разыграть медали?

— Думаю, как раз среди этих команд и будут разыгрываться призовые места.

Илья Вахания и Никита Кривцов. Фото ФК «Краснодар»

В топ-клубе прогрессируешь за счет партнеров

— Есть ли у команды зависимость от Кордобы и Кривцова? Что меняется в игре, когда кого-то из них нет?

— Это два очень сильных индивидуально футболиста, которые могут решить момент сами. В этом и заключается проблема, когда их нет. Когда матч складывается тяжело, такие игроки помогают добыть три очка.

— Кривцову по силам заиграть в Европе?

— Думаю, не только ему — таких игроков у нас много. В «Краснодаре» собраны топовые футболисты, которые точно могли бы уехать в Европу.

— А что насчет тебя? Был расчет на это при переходе?

— Я об этом не задумывался и пока такую задачу для себя не ставил. Сейчас главное — приносить пользу «Краснодару», добывать очки и выигрывать титулы.

— Чувствуешь, что, играя в топ-клубе, прогрессируешь намного быстрее?

— Конечно, в топ-клубе ты прогрессируешь за счет партнеров, здесь собраны очень сильные футболисты. Каждая тренировка помогает расти — приходится быстрее думать и искать решения.

— Как оценишь лично свою игру на старте сезона?

— Были хорошие матчи, были те, которыми не очень доволен. Всегда есть в чем прибавить. Хочется еще улучшать качество игры.

— Какой матч за «Краснодар» пока считаешь самым удачным для себя? А какой — лучшим для команды?

— Для меня лучшим был матч с «Ахматом». Опять же, хорошо созидал и при этом в обороне отпахал на все 100. Очень понравилась эта игра.

А для всей команды, думаю, со «Спартаком». Он тоже претендует на чемпионство. Если не считать пропущенного гола в начале игры и нескольких моментов в концовке, мы почти ничего не позволили сопернику создать. В остальном это была почти образцовая игра

Илья Вахания. Фото Пресс-служба сборной России по футболу

Любимое место в Краснодаре — парк Галицкого

— По версии Men Today, ты в топе самых стильных футболистов РПЛ. А в сборной у тебя есть конкуренты? Кто главный модник?

— В клубе точно Черников самый модный, он прямо следит за стилем и увлекается этим. В сборной, наверное, не выделю никого.

Мне нравится выглядеть стильно, я уделяю этому время. Но это лишь легкое увлечение. Плюс жена что-то подсказывает — приятно, что это отмечают.

— Уже появились любимые места в Краснодаре?

— Ответ банальный — парк Галицкого. Мы до сих пор не обошли его целиком, если это вообще возможно. Каждый раз приезжаем туда с семьей и смотрим новые места.

— Ты говорил, что тебя очень часто узнают. Известность не напрягает?

— Нет, не напрягает, даже в какой-то мере льстит.

— Назови главное отличие Краснодара от Ростова-на-Дону.

— Самое ощутимое отличие от Ростова — это расстояния. В Ростове, если ты живешь в центре, все в шаговой доступности. Полчаса — и ты оказался там, где захочешь. В Краснодаре почти всегда надо ехать.

— Столица Юга — это?..

— Мой ответ не изменился (улыбается). Ростов стал родным, а я продолжаю знакомиться с Краснодаром — новым для меня городом. И надеюсь, что он станет мне и моей семье домом.