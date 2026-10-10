«Краснодар» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Зенит» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30 мск.

После девяти туров «Краснодар» набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ. В предыдущем матче чемпионата команда сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0). «Зенит» имеет 18 очков и идет на 5-й строчке. В прошлом туре петербуржцы на выезде победили «Балтику» (3:2).

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