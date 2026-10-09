ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби и продлил победную серию до десяти матчей

ЦСКА победил московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

Игра состоялась 9 октября на льду «ВТБ Арены» в Москве.

В составе ЦСКА по дублю оформили Прохор Полтапов и Максим Соркин, а также одну шайбу забросил Максим Мамин. За бело-голубых по голу забили Павел Шэн и Ник Меркли.

ЦСКА набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (12 очков) находится на девятом месте Запада.

11 октября московское «Динамо» дома встретится со СКА. 14 октября бело-голубые и красно-синие снова встретятся между собой на «ВТБ Арене».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

9 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М ЦСКА

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