Болельщики "Терека" признали Адилсона лучшим игроком команды в сентябре

На сайте болельщиков "Терека" прошло голосование по выбору лучшего игрока команды в сентябре. По итогам опроса больше всего голосов набрал полузащитник Адилсон, которому фанаты вручили памятный кубок и вымпел.

- Очень благодарен болельщикам за такую оценку моей игры, это очень приятно. Думаю, лучше всего смогу отблагодарить болельщиков своей игрой на поле. А они тогда вновь смогут отблагодарить меня еще одним кубком, - сказал хавбек.