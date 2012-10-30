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Болельщики "Терека" признали Адилсона лучшим игроком команды в сентябре

30 октября 2012, 15:28

На сайте болельщиков "Терека" прошло голосование по выбору лучшего игрока команды в сентябре. По итогам опроса больше всего голосов набрал полузащитник Адилсон, которому фанаты вручили памятный кубок и вымпел.

- Очень благодарен болельщикам за такую оценку моей игры, это очень приятно. Думаю, лучше всего смогу отблагодарить болельщиков своей игрой на поле. А они тогда вновь смогут отблагодарить меня еще одним кубком, - сказал хавбек.

Дополнительная информация:

fc-terek.ru

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