«Металлург» в овертайме обыграл «Торпедо» и одержал третью победу после отстранения Разина
«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
У гостей голы в основное на счету Нэйтана Тодда и Валерия Орехова. Также Орехов забросил победную шайбу в овертайме.
У хозяев отличились Матвей Поляков и Владимир Ткачев.
Данная победа стала третьей для «Металлурга» после отстранения с поста главного тренера Андрея Разина.
Магнитогорцы набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, нижегородцы с 19 очками — на тртьей строчке «Запада».
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|6
|9
|17
|7
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|13
|8
|5
|17
|8
|Спартак
|14
|7
|7
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|9
|Динамо М
|16
|6
|10
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|14
|3
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|12.10
|12:00
|Амур – Лада
|1 : 0
|12.10
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|4 : 3
|12.10
|17:30
|Барыс – Сибирь
|2 : 3
|12.10
|19:00
|Ак Барс – Сочи
|2 : 3
|12.10
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн
|2 : 3
|12.10
|19:30
|Торпедо НН – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
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