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Торпедо — Металлург: результат матча КХЛ 12 октября 2026

«Металлург» в овертайме обыграл «Торпедо» и одержал третью победу после отстранения Разина

Сергей Ярошенко

«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

У гостей голы в основное на счету Нэйтана Тодда и Валерия Орехова. Также Орехов забросил победную шайбу в овертайме.

У хозяев отличились Матвей Поляков и Владимир Ткачев.

Данная победа стала третьей для «Металлурга» после отстранения с поста главного тренера Андрея Разина.

Магнитогорцы набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, нижегородцы с 19 очками — на тртьей строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 октября, 19:30. Volga Арена (Нижний Новгород)
Торпедо
Металлург Мг

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 16 12 4 25
2 Нефтехимик 15 8 7 18
3 Амур 14 8 6 17
4 Салават Юлаев 15 8 7 17
5 Барыс 14 8 6 16
6 Ак Барс 15 7 8 15
7 Автомобилист 13 6 7 14
8 Сибирь 15 5 10 13
9 Адмирал 14 5 9 13
10 Авангард 13 6 7 12
11 Трактор 13 5 8 10
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 ЦСКА 14 11 3 22
3 Торпедо НН 14 9 5 19
4 Северсталь 14 8 6 18
5 Шанхай Дрэгонс 12 8 4 17
6 Динамо Мн 15 6 9 17
7 СКА 13 8 5 17
8 Спартак 14 7 7 16
9 Динамо М 16 6 10 14
10 Сочи 14 3 11 6
11 Лада 15 1 14 6
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17.10
12.10 12:00 Амур – Лада 1 : 0
12.10 17:00 Салават Юлаев – Нефтехимик 4 : 3
12.10 17:30 Барыс – Сибирь 2 : 3
12.10 19:00 Ак Барс – Сочи 2 : 3
12.10 19:30 Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн 2 : 3
12.10 19:30 Торпедо НН – Металлург Мг 2 : 3 ОТ
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