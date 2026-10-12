«Металлург» в овертайме обыграл «Торпедо» и одержал третью победу после отстранения Разина

«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

У гостей голы в основное на счету Нэйтана Тодда и Валерия Орехова. Также Орехов забросил победную шайбу в овертайме.

У хозяев отличились Матвей Поляков и Владимир Ткачев.

Данная победа стала третьей для «Металлурга» после отстранения с поста главного тренера Андрея Разина.

Магнитогорцы набрали 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, нижегородцы с 19 очками — на тртьей строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 октября, 19:30. Volga Арена (Нижний Новгород) Торпедо Металлург Мг

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