Флик назвал Батракова хорошим приобретением для «Галатасарая»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове перед матчем общего этапа Лиги чемпионов.

«Я видел не так много его игр, но в последнем матче он хорошо себя проявил. Думаю, для «Галатасарая» это хороший трансфер.

Конечно, если ты молод и у тебя есть мечты, то почему бы им не сбыться? Многое может произойти. Но все зависит от тебя: работай, проявляй страсть, характер, показывай правильный настрой — и все получится», — сказал Флик.

Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 «Галатасарай» — «Барселона» пройдет во вторник, 13 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее во встрече 7-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (3:1) 21-летний россиянин отметился голевой передачей.